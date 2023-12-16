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Сегодня, 21:31

Гранат высказался о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» и сборной России Владимир Гранат порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ и о том, как скажется возможный уход из команды полузащитника «Зенита» Вендела.

«Думаю, они найдут ему замену. Время есть хорошо поработать на трансферном рынке и продолжить борьбу. Успеет ли «Зенит» полноценно встроить нового игрока за 12 туров до конца сезона? Конечно, это будет тяжело, но на то и работа тренера. Надо, чтобы команда действовала как единый механизм, и чтобы тренер хорошо поработал над этим. Семак — топ-специалист российского чемпионата, думаю, он справится. Остается ли «Зенит» фаворитом? Нет, уже можно сказать, что «Краснодар» — один из претендентов на чемпионство, потому что они прошли 18 туров очень стабильно, и не зря сейчас занимают первое место», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Затем в питерском клубе назвали слухами эту информацию. Агент игрока также заявил, что Вендел не просил о трансфере.

В текущем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-vyskazalsya-o-vozmozhnom-ukhode-vendela-iz-zenita-315950/
Владимир Гранат
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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