Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о посещаемости матча 19-го тура РПЛ с «Торпедо» (1:0). Посмотреть матч на «Арену Химки» пришло 207 человек.

- Как играть в футбол, когда 207 человек на стадионе?

- Они же как-то сейчас играли. Пускай руководители смотрят.

- Пятнадцать матчей без поражений.

- Это достижение. Такого не было, чтобы мы столько времени не проигрывали. Мы показываем качественный футбол. В обороне мы играем правильно. В атаке забиваем. Нам очень нравится, постараемся дальше продолжать.

- Будет общее собрание, какой выход вы видите из ситуации с фан-айди.

- На общем собрании будем принимать решение все вместе. Напишем какое-то письмо.

- Вы не допускаете, что появится клуб, который скажет, что все окей?

- Всякое может быть.

- У вас есть понимание, как привлекать болельщиков?

- Не знаю, давайте им будем машины, квартиры покупать. У меня нет никакого понимания. Откуда? Болельщики должны любить свою команду, ходить на футбол. Они не ходят, значит им что-то некомфортно. Обсудим это со специалистами. Это закон. Мы законопослушные граждане. Мы закону подчиняемся.

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место в турнирной таблице.