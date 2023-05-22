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Гришин не понимает, за что был удален Роша в матче «Спартак» — ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил работу главного арбитра Сергея Карасева, обслуживавшего вчерашний матч между красно-синими и «Спартаком» (1:2).

«Честно говоря, после просмотра повтора мне показалось, что пенальти не было. Если бы Дивеев именно ударил по ноге соперника, то нога соперника пошла в сторону. Мне кажется, что пенальти не было, хотя я могу ошибаться. Игра была равной, ЦСКА пропустит необязательный гол в раздевалку и немного запаниковал. У «Спартака» были свои моменты, которые он использовал. Поражение заставляет побеждать в оставшихся двух турах, «Ростов» уже вывалился из борьбы за медали. Жест Соболева — это однозначно красная карточка. Единственное, я не понял, за что удалили Рошу. За апелляцию можно были дать желтую, но уж точно не красную. Мне кажется, что Карасев непонятно зачем уравнял составы. Это решение тоже повлияло на результат. Так бы ЦСКА остался почти на тайм в большинстве, а результат стал бы иным», — приводит слова Гришина «Евро-Футбол.Ру».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005132043_grishin_ya_ne_ponyal_za_chto_udalili_roshu
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Виллиан Роша
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