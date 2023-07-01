Гришин: «Для «Зенита» уход Вендела будет потерей, но клуб может спокойно его заменить»

Бывший футболист сборной России Александр Гришин прокомментировал возможный уход полузащитника Вендела из «Зенита».

«Для «Зенита» уход Вендела будет потерей. Он хороший футболист, но это не игрок уровня Халка, Данни или Вагнера Лава. В чемпионате не заметим бойца. Было жалко, когда уезжали Витсель, Халк, Думбия, Кураньи. Было видно, что это игроки отличного уровня. Вендел — неплохой футболист для РПЛ, но это только для нашего чемпионата. Мы же не видели его в Испании, Франции или в Италии. «Зенит» может спокойно его заменить, тем более сейчас клуб покупает футболистов с прицелом на то, что Вендел уйдет», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.