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Сегодня, 21:07

Гришин заявил, что в РПЛ надо играть с апреля по ноябрь

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал погодные условия в матче 17-го тура РПЛ между армейцами и «Ростовом» (2:0). Игра проходила 3 декабря при сильном снегопаде в Москве.

«То, что матч потерял в красоте — это однозначно. С другой стороны, мы знаем хорошую пословицу: «Футбол состоится в любую погоду». Если такие погодные условия и в регламенте прописано, то надо играть. Конечно, все понимают, что если бы «Ростов» и ЦСКА играли на хорошем поле, как «Краснодар» и «Оренбург», был бы футбол другого качества. Но имеем, что имеем. Календарь для всех одинаковый, поле для всех одинаковое», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гришина.

Также он ответил на вопрос, нужно ли возвращаться к системе «весна-осень».

«Не знаю, куда надо возвращаться. Но надо играть, как мы раньше играли — с апреля по ноябрь. Тогда будет все нормально», — добавил специалист.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень — весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/grishin-v-rpl-nado-igrat-s-aprelya-po-noyabr
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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