Гунько: «Спартак» находится в той возможной гонке, которая может быть в нашем чемпионате»

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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в РПЛ.
«На мой взгляд, мы видим по чемпионату, что команда гибкая, использует различные сочетания против соперников. Несмотря на травмы Литвинова и Мозеса, красно-белые выходят из ситуации. Команда находится в той возможной гонке, которая может быть в нашем чемпионате», — сказал Гунько «СЭ».
«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования