Гунько: «Спартак» находится в той возможной гонке, которая может быть в нашем чемпионате»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в РПЛ.

«На мой взгляд, мы видим по чемпионату, что команда гибкая, использует различные сочетания против соперников. Несмотря на травмы Литвинова и Мозеса, красно-белые выходят из ситуации. Команда находится в той возможной гонке, которая может быть в нашем чемпионате», — сказал Гунько «СЭ».

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков.