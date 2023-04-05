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Сегодня, 16:08

Хиддинк: «Есть ощущение, что Акинфеев будет играть вечно»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мыслями о будущем вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Может ли в будущем Акинфеев стать тренером? Он ведь еще не завершил карьеру. Есть ощущение, что Игорь будет играть вечно», — приводит «РБ Спорт» слова Хиддинка.

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев 36-летний голкипер становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, шестикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-est-oshhushhenie-chto-akinfeev-budet-igrat-vechno/
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Гус Хиддинк
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