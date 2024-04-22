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Сегодня, 08:03

Густаво Мантуан: «Еще не считаем себя чемпионами. Впереди — шесть финалов»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан подвел итоги матча против «Оренбурга» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

— Думаю, в матче с «Оренбургом» нам не хватило собранности. Но главное, что мы смогли удержать победу, взять три очка, а это самое важное.

— Что сказал тренер после игры?

— Сказал, что нам нужно быть более сконцентрированными в таких матчах. Это то, что нам необходимо улучшить. И мы знаем это, поэтому должны слушать то, что говорит тренер.

— Отрыв от второго места по-прежнему составляет четыре очка. Все еще не считаете себя чемпионами?

— Конечно, нет. Осталось еще шесть игр — шесть финалов, в которых нам нужно побеждать, чтобы сохранить этот отрыв. Только в конце сезона мы сможем сказать, что мы чемпионы.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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