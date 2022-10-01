Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Химками»

ЦСКА на выезде победил «Химки» в матче 11-го тура чемпионата России — 2:1.

Дубль в составе армейцев оформил лучший бомбардир команды Федор Чалов. Он довел лицевой счет в нынешнем сезоне до 7 мячей.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в перерыве заменил основного вратаря Илью Лантратова.

В концовке встречи полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч, но сравнять счет подмосковная команда не сумела.

«Химки» продлили свою серию без побед и занимают 13-е место с 8 очками. ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на вторую строчку.

В следующем туре москвичи на своем поле 8 октября примут «Динамо». «Химки» днем ранее сыграют на выезде с «Уралом».