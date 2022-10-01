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1 октября, 18:24

Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Химками»

Иван Шитик
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА на выезде победил «Химки» в матче 11-го тура чемпионата России — 2:1.

Дубль в составе армейцев оформил лучший бомбардир команды Федор Чалов. Он довел лицевой счет в нынешнем сезоне до 7 мячей.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в перерыве заменил основного вратаря Илью Лантратова.

В концовке встречи полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч, но сравнять счет подмосковная команда не сумела.

«Химки» продлили свою серию без побед и занимают 13-е место с 8 очками. ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на вторую строчку.

В следующем туре москвичи на своем поле 8 октября примут «Динамо». «Химки» днем ранее сыграют на выезде с «Уралом».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
01 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:2
ЦСКА

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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Федор Чалов
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
14
91
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