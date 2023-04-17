«Химки» отправили заявление в КДК РФС об отмене красной карточки Талалаеву

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет получил заявление от «Химок» с просьбой об отмене красной карточки главному тренеру Андрею Талалаеву.

«Химки» официально отправили заявление в КДК РФС об отмене красной карточки. Все представленные документы и заявления мы направляем в ЭСК РФС для вынесения заключения по данному вопросу. На основании заключения КДК РФС будет принимать решение», – сказал Григорьянц «СЭ».

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» (0:0) Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.