«Химки» — «Ростов»: у судьи Москалева конфликт интересов. «Факел» благодарен земляку

На 15-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Химки» — «Ростов» Владимир Москалев ошибочно не увидел, что Брайн Идову нарушил правила в своей штрафной площади, ударив Николая Комличенко ногой по ноге. Ростовчанин на мгновение опередил соперника, успел сыграть в мяч, а потом на нем сфолили.

В действия судьи вмешался видеоарбитр Сергей Чебан. После этого Москалев посмотрел видеозапись и указал на 11-метровую отметку. Хотя, конечно, он должен был обойтись и без помощи ВАР — с учетом той позиции, которую занимал рефери.

Эпизод матча «Химки» — «Ростов».

Любопытен выбор департамента судейства РФС. «Химки» ведут борьбу с «Факелом» за право выступить хотя бы в стыках, а не вылететь напрямую. Москалев — президент воронежской областной федерации и исполнительный директор Союза федераций футбола «Центр». Разве тут нет конфликта интересов? Зачем воронежца назначили на игру с участием конкурента «Факела»?