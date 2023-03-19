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Судейство

Сегодня, 14:40

«Химки» — «Ростов»: у судьи Москалева конфликт интересов. «Факел» благодарен земляку

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Химки» — «Ростов».
Эпизод матча «Химки» — «Ростов».
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На 15-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Химки» — «Ростов» Владимир Москалев ошибочно не увидел, что Брайн Идову нарушил правила в своей штрафной площади, ударив Николая Комличенко ногой по ноге. Ростовчанин на мгновение опередил соперника, успел сыграть в мяч, а потом на нем сфолили.

В действия судьи вмешался видеоарбитр Сергей Чебан. После этого Москалев посмотрел видеозапись и указал на 11-метровую отметку. Хотя, конечно, он должен был обойтись и без помощи ВАР — с учетом той позиции, которую занимал рефери.

Эпизод матча «Химки» — «Ростов».

Любопытен выбор департамента судейства РФС. «Химки» ведут борьбу с «Факелом» за право выступить хотя бы в стыках, а не вылететь напрямую. Москалев — президент воронежской областной федерации и исполнительный директор Союза федераций футбола «Центр». Разве тут нет конфликта интересов? Зачем воронежца назначили на игру с участием конкурента «Факела»?

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Ростов
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Футбол
ФК Ростов
ФК Химки
Владимир Москалев
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