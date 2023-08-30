Хлусевич назвал прикольным опыт работы на АЗС: «Всегда сам заправляю свою машину»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в разговоре с «СЭ» рассказал об участии в ролике «Лукойла», который был посвящен Дню клиента.

«Это была идея «Лукойла». Нас попросили, мы согласились. Было прикольно. Я каждый раз всегда сам заправляю свою машину, для меня это не стало проблемой. Еще по фану делали хот-доги, посмеялись, поулыбались», — сказал Хлусевич «СЭ».

29 августа «Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:1). На данный момент красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D. Команда набрала 9 очков за 3 игры.

В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-й позиции. В 7-м туре московская команда сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 2 сентября.