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Сегодня, 18:56

Хусаинов — о двойном удалении в матче ЦСКА — «Спартак»: «Роша провоцировал Соболева, а тот повелся на эмоции»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал удаление форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллианы Роши в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

«Решение Карасева было верным. Красную заслужил и Соболев и Роша. Роша провоцировал Соболева, а тот повелся на эмоции. Не хотите играть? Так идите в раздевалку. Карасев специально подошел к ассистенту, который был самым ближним свидетелем ситуации. Уверен, что там была провокация», — приводит Sport24 слова Хусаинова.

После этого матча ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

27 мая армейцы сыграют с «Краснодаром», а красно-белые 28 мая встретятся с «Пари НН».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-21-khusainov-otsenil-dvoynoye-udaleniye-v-matche-tsska-i-spartaka-rosha-provotsiroval-soboleva-a-tot-povelsya-na-emotsii
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Сергей Хусаинов
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