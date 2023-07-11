Игнатьев не видит ничего плохого в том, что «Зенит» делает ставку на игроков из Бразилии

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о селекционной политике «Зенита».

«С одной стороны, то, что много игроков из одной страны — это хорошо. Бразильцы будут кучковаться, объединяться, у них много общего. Не затянется период адаптации. Потому что если игроки приезжают из разных стран, городов и весей, они пока познакомятся, найдут общий язык, по-разному, бывает, складываются взаимоотношения. А здесь уже всем все понятно. С другой стороны, если дело не пойдет, все может рассыпаться», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Также он отметил, что «Зенит» не ассоциируется у него с Бразилией.

«У меня нет такого ощущения. Надо от этих стереотипов давно отходить, они какие-то старообрядческие. Есть футбол, есть команда, есть профессиональные люди. Для того чтобы зарабатывать деньги, формировать успешный имидж клуба, нужны победы. А как они достигаются, каждый решает сам», — добавил специалист.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.