Игнатьев: «Личка удивил — при нем «Динамо» играет, а не мучается»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил выступление «Динамо» в текущем сезоне РПЛ.

«Безусловно, нельзя не отметить выступление «Динамо» в первой части сезона. Клуб проделал серьезную работу на трансферном рынке и пригласил высококвалифицированного специалиста. Это дало свои плоды. Третье место — хороший результат. Если команде удастся сохранить позицию — это будет здорово. Что касается Лички, то я изначально был уверен, что он подойдет «Динамо», но Марцел, честно говоря, даже немного удивил. При нем «Динамо» не мучается, а играет. В прошлом сезоне картина была совершенно иной», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

«Динамо» завершило первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые набрали 32 очка в 18 турах.