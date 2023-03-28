Игнатьев предполагает, что Клотету поставили задачу через полтора года вернуть «Торпедо» в РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал назначение испанца Жозепа Клотета на пост главного тренера московского клуба.

«Я даже не понимаю, как его обсуждать, потому что я его совсем не знаю. Нужен ли человек такого калибра? С учетом всего того, что происходит и в турнирной таблице, и в командных делах тратить на него большие средства? Или это перспектива — например, поставили ему задачу через полтора года вывести команду в Высшую лигу. Он работал в «Брешиа», в Испании — наверное, что-то знает и умеет. Но мне это непонятно. Не мне советовать, потому что они [руководители клуба] ближе и к мешку, и к процессу, и к людям, которые есть под рукой — словом, ближе к действительности. Но не могу сказать, насколько это правильное решение», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

«Торпедо» объявило о назначении Клотета во вторник, 28 марта. По данным «СЭ», специалист подписал контракт на 2,5 года.

«Торпедо» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 20 туров. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.