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23 июля, 23:34

Игнатьев прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ. Он назвал команды, которые могут участвовать в гонке за трофей.

«Если положить на чистый лист бумаги возможности «Зенита»: кадровые, финансовые, потенциальные, то у них, конечно, все очень могуче и серьезно.

Есть предпосылки, что они в очередной раз будут во главе турнирной таблицы. Но я хочу отметить, что есть команды, которые сделают все возможное, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Это «Спартак», ЦСКА, «Ростов», «Локомотив» и, конечно же, «Динамо». «Краснодар»? Хотелось, чтобы и краснодарская команда участвовала в этой гонке», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

Сезон РПЛ-2023/24 стартовал 19 июля.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-nazval-favoritov-chempionskoy-gonki-rpl
РПЛ
Борис Игнатьев
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