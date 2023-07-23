Евсеев: «Целостной игры у «Факела» в матче с «Ростовом» не получилось»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о матче против «Ростова» (1:2) в первом туре РПЛ.

«Факел» открыл счет, но затем пропустил дважды. В итоге воронежцы не смогли зацепиться за очки. Не удался матч в плане перестроений оборонительных. Соперник владел мячом, в переходных фазах мы пытались прессинговать. Но соперник нас ловил, вытягивал. Мы не справились. Есть объективные причины. Недоволен взаимодействием группы игроков. Порадовало, что переломили ход игры. Нам надо было раскрываться после 1:2. Мы создавали моменты, которые не смогли реализовать. Имели 100% момент в концовке. Это порадовало. Но целостности, целой игры у нас не получилось. Соперник нам этого не позволил», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

В следующем туре ростовский клуб 29 июля примет «Зенит», а «Факел» 30-го дома сыграет с «Локомотивом».