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16 мая, 23:36

Игнатьев заявил, что «Динамо» однозначно провело провальный сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел предварительные итоги сезона для московского «Динамо».

«Динамо» провело провальный сезон? Однозначно! Такой клуб с ресурсами и серьезными финансами занимает место ниже пятого. Никуда это не годится. Однажды великий тренер сказал мне, что он восьмое место сможет занять просто при выведении команды на тренировку. Для «Динамо» не должно быть разницы между шестым и восьмым местом. Такой клуб всегда должен быть во главе турнирной таблицы", — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005125035_boris_ignatev_dinamo_odnoznachno_provelo_provalnyiy_sezon
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Борис Игнатьев
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