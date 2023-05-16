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16 мая, 23:30

Шалимов заявил, что его совершенно не впечатляет игра Игнатьева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре 27-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» (1:1).

«Перед этим у Самары было 4 поражения подряд, и это очень тяжелая психологически ситуация для команда — потому что Самара уверенно провела предыдущий сезон, и за выживание не боролась. У «Локо» отмечу Изидора — очень качественный гол, форвард хорошо разобрался после выхода один на один. Не было Дзюбы, но я бы не говорил «Локо» без Дзюбы», а сказал бы «Локо» с Игнатьевым" — это разные вещи, Ваня не впечатляет совершенно, его просто не видно. К сожалению, речь даже не о моментах, а о сохранении мяча", — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Иван Игнатьев провел за железнодорожников 24 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня текущего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

После 26 туров РПЛ «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ignatiev-ne-vpechatlyaet-sovershenno/
Иван Игнатьев
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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