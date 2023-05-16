Игнатьев заявил, что матч с ЦСКА станет решающим для «Спартака» в борьбе за второе место РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Математически «Спартак» еще может обойти ЦСКА в таблице. Пока такой шанс есть, команда живет надеждой. И на всех перекрестках, на всех углах игроки «Спартака» будут об этом говорить, чтобы самих себя приободрить. Конечно, судя по тому, как сейчас команды выглядят, сложно представить, что «Спартак» выиграет дерби. Армейцы лучше смотрятся, показывают игру, которая приносит им голы, победы, очки. По-моему, они получают удовольствие от того, что производят на футбольном поле. У ЦСКА восемь побед в последних девяти турах. Они в лучшей позиции, есть запас в очках. Даже если армейцы оступятся, то сохранят шансы исправить ситуацию. А для «Спартака» все будет зависеть от этой игры в плане борьбы за второе место. Это создаст лишнее напряжение, которое обычно мешает делать даже то, что ты умеешь», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 50 очками расположился на 4-й строчке. В 28-м туре команды сыграют друг с другом. Матч пройдет 21 мая в 16.30 по московскому времени.