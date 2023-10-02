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Сегодня, 13:07

Игнатьев заявил, что разгром от «Крыльев» является для «Спартака» ударом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что предугадать действия руководства московского «Спартака» по поводу будущего Гильермо Абаскаля в клубе невозможно.

«Может ли руководство «Спартака» задуматься об увольнении Абаскаля? Это не мои функции, я не знаю, кто чего может. Для московского «Спартака» вчерашнее поражение — это удар по престижу. Этот результат — удар по самолюбию. Если это всех устраивает, то все останется как есть», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

В следующем, 11-м, туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/02/21408895.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
Гильермо Абаскаль
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