Акинфеев: «Моим кумиром был Станислав Черчесов»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что бывший голкипер сборной России Станислав Черчесов являлся его кумиром в детстве.

Во вторник, 15 августа, прошла пресс-конференция, посвященная «Кубку Игоря Акинфеева», в которым примут участие 16 команд. Традиционный турнир команд пройдет 21-22 августа на стадионе «Новые Химки».

«В социальных сетях писал, что у меня на двери были наклейки с чемпионатом мира 1994 года, там были многие игроки. Я думал только о футболе. В комнате не было плакатов с футболистами или музыкантами. Моим кумиром был Станислав Черчесов во вратарском искусстве», — сказал Акинфеев.

Черчесов выступал за «Спартак» с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год. В составе красно-белых он становился двукратным чемпионом СССР (1987, 1989) и России (1992, 1993), а также обладателем Кубка СССР (1992).