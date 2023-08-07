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Сегодня, 11:59

Игрок «Балтики» Фернандес сравнил чемпионаты России и Боливии по футболу

Алина Савинова
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Боливийский защитник «Балтики» Фернандес Торо Роберто Карлос заявил, что чемпионат России по футболу более интенсивен, чем в Боливии.

«Мне кажется, что чемпионат России более интенсивный. Здесь физически играть сложнее. Мне нравится, что в команде играем вместе, друг друга поддерживаем, и поэтому играть становится легче», — приводит ТАСС слова Фернандеса.

Футболист перешел в «Балтику» в летнее трансферное окно на правах аренды из «Боливара». Также он выступал за боливийский «Блуминг» и испанский «Культураль Леонеса».

На данный момент «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 3 очка. 13 августа команда сыграет против «Динамо» в рамках 4-го тура чемпионата России. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18458105
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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