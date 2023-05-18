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18 мая, 11:17

Игрок «Торпедо» Роганович заявил, что комфортно чувствует себя в России

Алина Савинова
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Защитник «Торпедо» Боян Роганович ответил на вопрос о своей адаптации в России.

«Я комфортно чувствую себя в России, меня тепло приняли русские люди. Учу язык, и моя жизнь идет так, как надо. Что касается Москвы и России в целом, все отлично! У черногорцев и русских похожий язык, мне легко ориентироваться, знаю основные слова для жизни и футбола. А так, в России есть свои отличия. Какие? Здесь холоднее, чем в Черногории, ха-ха!» — приводит Sport24 слова Рогановича.

22-летний черногорский футболист выступает за «Торпедо» с 2022 года. Ранее он играл в составе таких команд, как «Чукарички», «Титоград» и «Будучност».

В матче 27-го тура РПЛ, который прошел 13 мая, «Торпедо» потерпело поражение от ЦСКА (0:3) и досрочно вылетело в первую лигу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-18-igrok-torpedo-roganovich-komfortno-chuvstvuyu-sebya-v-rossii-menya-teplo-prinyali-russkiye-lyudi
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