Дуглас Сантос: «О Ренане и Ду Кейросе слышал только позитивные отзывы»

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал о новичках сине-бело-голубых — 19-летнем защитнике Роберте Ренане и 23-летнем хавбеке Ду Кейросе, который перейдет в петербургский клуб летом.
— В «Зенит» приходят новые бразильцы — Роберт Ренан и Ду Кейрос. Что знаешь о них? — вопрос Дугласу.
— Наши футбольные пути раньше не пересекались. Знаю только то, что это очень талантливые парни, качественные футболисты с большим будущим. Рад, что Ренан и Ду Кейрос перейдут в «Зенит». Всегда приятно, когда команда усиливается. Мы тепло примем ребят, поможем им в адаптации. О них я слышал только позитивные отзывы. Надеюсь, что и Педро Энрике в один момент сможет оказаться в Петербурге и тоже принесет много пользы «Зениту».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования