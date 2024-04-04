Мележиков заявил, что будет приближен ко всем клубам в равной степени во время работы в РПЛ

Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков заявил «СЭ», что будет приближен ко всем клубам лиги в равной степени.

— Уже сейчас среди болельщиков возникают вопросы: «А как бывший руководитель «Спартака» будет работать в лиге»?

— Непрофессионально обсуждать вопросы админресурса. Тем более, на уровне лиги. Мы должны быть не равноудалены от всех клубов, а равно приближены к ним. Если необходимо оказать помощь клубу — это необходимо делать незамедлительно, обсуждать в тесном контакте.

Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.