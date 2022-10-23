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Сегодня, 19:30

Слишкович: «Важно было компенсировать отсутствие Абаскаля. Надеюсь, нам это удалось»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал крупную победу над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

— Как осуществлялось управление игрой в отсутствие Гильермо Абаскаля?

— Так получилось, что именно я оказался в протоколе как исполняющий обязанности главного тренера. В тренерском штабе пять человек, и у каждого есть свои функции. Мы все работали и делали все во благо команды. У кромки поля сегодня оказывался и я, и Артем Ребров, и Карлос Морено. Не имело значения, кто это был. Нам важно было компенсировать отсутствие Гильермо. Абаскаль невероятно важен для команды своей энергией. Надеюсь, нам удалось его заменить. Счет это только подтверждает.

— Вас удивило, что сегодня не было знаменитых химкинских хороводов на угловых?

— Это специфическая особенность конкретного тренера. Он верит и много работает над этим. Этот хоровод может вызывать улыбку. Но, если приглядеться, у такого розыгрыша есть своя задача. Когда футболисты бегут к вратарской, очень легко потерять игроков. Соперник порой не понимает, как закрывать их. Такие стандарты могут быть очень опасны.

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Гильермо Абаскаль
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