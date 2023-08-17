Источник: агент Захаряна получит 2 миллиона евро от «Динамо» за переход игрока в «Реал Сосьедад»

Агент Арсена Захаряна Павел Андреев получит 2 миллиона евро от «Динамо» за переход игрока в «Реал Сосьедад», сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, все условия между сторонами согласованы и трансфер близок к завершению. «Динамо» уведомило «Реал Сосьедад» о решении всех разногласий.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. Позже стало известно, что футболист не вылетел в Испанию 16 августа, как планировалось, и провел тренировку в составе московской команды. В пресс-службе «Динамо» подтвердили эту информацию. Отмечалось, что условия трансфера между бело-голубыми и испанским клубом полностью согласованы.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.