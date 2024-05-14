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Сегодня, 20:36

Источник: «Бенфика» интересуется Константином Тюкавиным

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Бенфика» заинтересована в переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина, сообщает Glorioso 1904 в соцсети X.

По информации источника, 21-летний россиянин является одним из вариантов усиления португальского клуба в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что интерес к Тюкавину проявляет мадридский «Атлетико».

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне он отыграл 36 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Бенфика
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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