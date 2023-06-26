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Сегодня, 10:14

Источник: Главчич и Долгов покинули «Химки»

Алина Савинова
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Полузащитник Неманья Главчич и форвард Александр Долгов покинули «Химки». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Долгов, скорее всего, продолжит свою карьеру в РПЛ. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Пари НН».

В минувшем сезоне 26-летний Главчич провел 17 матчей в чемпионате России за подмосковную команду, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. На счету 24-летнего Долгова 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в 25 матчах.

По итогам сезона-2022/23 «Химки» заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 30 играх, и вылетели в первую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/glavchich-i-dolgov-pokinuli-khimki-261502/
Александр Долгов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Неманья Главчич
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