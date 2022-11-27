Источник: Главным тренером «Нижнего Новгорода» может стать Сергей Овчинников

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Одним из кандидатов на пост главного тренера «Нижнего Новгорода» является Сергей Овчинников, сообщает Metaratings.
52-летний Овчинников работал главным тренером «Кубани», брянского и минского «Динамо». В течение четырех лет он входил в тренерский штаб сборной России. Также он работал в тренерском штабе ЦСКА на протяжении шести лет.
11 ноября стало известно, что Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода». 13 ноября он возглавил «Локомотив».
«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования