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Сегодня, 19:31

Семак: «Сколько бы мы не говорили, степень важности чемпионата выше»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каком настроении команда уходит на зимнюю паузу.

— Закончился первый этап сезона. Если отбросить результат в чемпионате, Кубке, именно по игре — довольны ли вы тем, как команда себя продемонстрировала?

— Безусловно. И качеством игры, мы рассматриваем нашу игру и с точки зрения обороны, игры в атаке, забитых и пропущенных мячей, количество созданных моментов, чтобы понять, куда мы двигаемся. Цифры нам помогают, где оно хорошо или не очень получается. В подавляющем большинстве матчей играли хорошо, но надо двигаться дальше, чтобы планку, которую мы задали в этой части, не снижать, это раз. Во-вторых, более стабильно выступать, особенно в Кубке России, где мы потеряли много очков, к сожалению. Но я понимаю игроков, почему так происходит в Кубке. Когда у тебя подсознательно висит, что ты вышел в следующий этап, не важно, с какого места, где-то внутренне ты не на 100% готов. Как только ты хоть немножко даешь себе слабину, на результате это отражается.

— «Зениту» придется сыграть дальше в Кубке России из Пути регионов, с командами из первой лиги без права на ошибку. Насколько вам в принципе интересен этот турнир, и ставит ли «Зенит» перед собой задачу выиграть трофей?

— Конечно, интересен. Мы стараемся всегда играть на победу. Бывали матчи, в которых приходилось ротировать состав из-за плотного графика. Сколько бы мы не говорили, степень важности чемпионата выше. Но в любом случае мы хотим побеждать. Что касается нижнего пути, не такой он уж и плохой. Понятно, что у нас нет права на ошибку. Но если мы проходим первый этап следующего цикла, если можно так выразиться, то при благоприятной жеребьевке можно вообще все матчи дома играть. И команды сверху играют на один матч больше, и эта игра будет гостевая. Здесь не так просто будет при первой же осечке сразу же воспользоваться шансом и обыграть команду, которая пройдет по этому пути и будет принимать дома. Все в наших руках и ногах. На сегодняшний день ничего не потеряно, будем бороться за Кубок. Насколько все это получится, посмотрим.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Сергей Семак
ФК Зенит
6
3
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