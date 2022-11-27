Семак: «Сколько бы мы не говорили, степень важности чемпионата выше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каком настроении команда уходит на зимнюю паузу.

— Закончился первый этап сезона. Если отбросить результат в чемпионате, Кубке, именно по игре — довольны ли вы тем, как команда себя продемонстрировала?

— Безусловно. И качеством игры, мы рассматриваем нашу игру и с точки зрения обороны, игры в атаке, забитых и пропущенных мячей, количество созданных моментов, чтобы понять, куда мы двигаемся. Цифры нам помогают, где оно хорошо или не очень получается. В подавляющем большинстве матчей играли хорошо, но надо двигаться дальше, чтобы планку, которую мы задали в этой части, не снижать, это раз. Во-вторых, более стабильно выступать, особенно в Кубке России, где мы потеряли много очков, к сожалению. Но я понимаю игроков, почему так происходит в Кубке. Когда у тебя подсознательно висит, что ты вышел в следующий этап, не важно, с какого места, где-то внутренне ты не на 100% готов. Как только ты хоть немножко даешь себе слабину, на результате это отражается.

— «Зениту» придется сыграть дальше в Кубке России из Пути регионов, с командами из первой лиги без права на ошибку. Насколько вам в принципе интересен этот турнир, и ставит ли «Зенит» перед собой задачу выиграть трофей?

— Конечно, интересен. Мы стараемся всегда играть на победу. Бывали матчи, в которых приходилось ротировать состав из-за плотного графика. Сколько бы мы не говорили, степень важности чемпионата выше. Но в любом случае мы хотим побеждать. Что касается нижнего пути, не такой он уж и плохой. Понятно, что у нас нет права на ошибку. Но если мы проходим первый этап следующего цикла, если можно так выразиться, то при благоприятной жеребьевке можно вообще все матчи дома играть. И команды сверху играют на один матч больше, и эта игра будет гостевая. Здесь не так просто будет при первой же осечке сразу же воспользоваться шансом и обыграть команду, которая пройдет по этому пути и будет принимать дома. Все в наших руках и ногах. На сегодняшний день ничего не потеряно, будем бороться за Кубок. Насколько все это получится, посмотрим.