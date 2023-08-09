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Сегодня, 08:04

Источник: российский клуб предложил «Галатасараю» 35 миллионов евро за Дзаньоло

Ана Горшкова
Корреспондент
Николо Дзаньоло.
Фото Reuters
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Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло получил крупное предложение из России, сообщает журналист издания Ajans 1905 Кадир Четинчали.

По данным источника, российский клуб предложил турецкой команде 35 миллионов евро за итальянского футболиста. 24-летнему полузащитнику готовы платить 8 миллионов евро в год, но Дзаньоло пока не принял предложение.

Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале 2023 года. По данным СМИ, турецкая команда заплатит 16,5 миллиона евро, еще 13 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. За «Галатасарай» он сыграл 12 матчей, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

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Источник: Журналист Ajans 1905 Кадир Четинчали
ФК Галатасарай
Николо Дзаньоло
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