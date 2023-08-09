Каррера станет тренером сборной мира в матче легенд памяти Цымбаларя

Как стало известно «СЭ», бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера приедет в Россию и примет участие в ретроматче между легендами красно-белых и сборной мира. Итальянец будет руководить сборной мира.

Каррера также подтвердил эту информацию «СЭ».

«Да, РФС пригласил меня, я приеду!» — сказал Каррера «СЭ».

Каррера работал помощником Антонио Конте в «Ювентусе» с 2009 по 2014 год. В 2016 году он возглавил «Спартак», который привел к золоту чемпионата России. После работы в московской команде итальянский специалист был главным тренером АЕКа и «Бари».

Отмечается, что команду сборной мира на матче представят Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие легенды мирового футбола. Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 1990-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Тчуйсе.

Цымбаларь вместе со «Спартаком» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. На его счету 204 игры в составе московской команды, 54 забитых мяча и 40 результативных передач. За сборную России он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола.