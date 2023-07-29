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Сегодня, 20:21

Источник: «Спартак» хочет подписать Боржеса, которым интересуется ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Нето Боржес.
Фото Соцсети
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«Спартак» вышел из переговоров по защитнику «Олимпиакоса» Олегу Рябчуку, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, теперь красно-белые рассматривают кандидатуру защитника «Клермона» Нето Боржеса, которым интересуется ЦСКА. Между «Спартаком» и французским клубом установились хорошие отношения после трансфера Максимилиано Кофрие летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Боржес готов перейти в ЦСКА и ведутся переговоры с его агентами. Изначально французы хотели получить за 26-летнего игрока 5 миллионов евро, но ЦСКА не готов платить более 3 миллионов евро.

Боржес в прошлом сезоне сыграл 34 матча за «Клермон» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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Источник: Metaratings
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
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