Источник: «Спартак» может бесплатно отпустить Рассказова в другой клуб в январе

«Спартак» ведет активные переговоры с потенциальными покупателями по защитнику Николаю Рассказову, утверждает Telegram-канал «КБ ТЕЛЕГА».

В услугах Рассказова заинтересованы несколько клубов РПЛ. Сейчас по переходу уже ведутся консультации.

В случае достижения соглашения «Спартак» отпустит своего воспитанника бесплатно, поскольку контракт Рассказова заканчивается по истечении сезона и продлевать его в клубе не планировали.

25-летний футболист — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.