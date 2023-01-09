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Сегодня, 17:42

Источник: «Спартак» может бесплатно отпустить Рассказова в другой клуб в январе

Иван Шитик
Корреспондент
Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» ведет активные переговоры с потенциальными покупателями по защитнику Николаю Рассказову, утверждает Telegram-канал «КБ ТЕЛЕГА».

В услугах Рассказова заинтересованы несколько клубов РПЛ. Сейчас по переходу уже ведутся консультации.

В случае достижения соглашения «Спартак» отпустит своего воспитанника бесплатно, поскольку контракт Рассказова заканчивается по истечении сезона и продлевать его в клубе не планировали.

25-летний футболист — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне РПЛ он провел 4 матча.

Источник: https://t.me/spartakoz/7479
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
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