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Сегодня, 16:43

Итальянский журналист считает, что Захаряну будет трудно в «Лацио»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Итальянский журналист считает, что Захаряну будет трудно в «Лацио»: «Уровень РПЛ намного ниже серии А»

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Зрители чемпионата России намного лучше меня знают, заслуживает ли Захарян играть в «Лацио». Но одно я могу сказать с полной уверенностью — уровень РПЛ намного ниже Серии А. Так что Захаряну в любом случае будет очень трудно в «Лацио», если переход на самом деле состоится. Адаптация может занять очень много времени», — цитирует Франки «РБ Спорт».

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-uroven-rpl-namnogo-nizhe-serii-a-v-latsio-zaharyanu-budet-ochen-trudno/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
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