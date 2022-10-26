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Сегодня, 17:15

Гаджи Гаджиев: «Возвращаться нашему футболу в Европу не будет сложно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский тренер, а ныне президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказал свое мнение о том, когда российские команды смогут вернуться на международную арену.

«Возвращаться нашему футболу в Европу не будет сложно. Я, в отличие от многих скептиков, считаю, что наш чемпионат этого сезона проходит даже более интересно, чем последние два года», — сказал Гаджиев Vprognoze.ru.

Россия была отстранена от соревнований под эгидой УЕФА как минимум до конца сезона-2022/23.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10380269-gadzhiev-v-otlichie-ot-skeptikov-schitayu-chto-nash-chempionat-etogo-sezona-interesnee-chem-v-poslednie-dva-goda.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Гаджи Гаджиев
5
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