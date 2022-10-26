Гаджи Гаджиев: «Возвращаться нашему футболу в Европу не будет сложно»

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Известный российский тренер, а ныне президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказал свое мнение о том, когда российские команды смогут вернуться на международную арену.
«Возвращаться нашему футболу в Европу не будет сложно. Я, в отличие от многих скептиков, считаю, что наш чемпионат этого сезона проходит даже более интересно, чем последние два года», — сказал Гаджиев Vprognoze.ru.
Россия была отстранена от соревнований под эгидой УЕФА как минимум до конца сезона-2022/23.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования