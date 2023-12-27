«Конфликт с Мажичем? Чтобы он был, нужно общаться, а я с ним ни разу не разговаривал». Интервью Алаева

Президент РПЛ — о возвращении пива на стадионы, проблемах в регламенте и разговорах о «весна-осень».

РПЛ ушла на зимнюю паузу и вернется только в марте 2024-го. Под конец года президент лиги Александр Алаев встретился с журналистами, чтобы ответить на самые актуальные вопросы — о зимних матчах, взаимодействии с судейским корпусом РФС и возможном возвращении пива на стадионы.

О возможном изменении формата РПЛ

— Свою позицию много раз озвучивал, я не такой консервативный, как многие представители индустрии, мне нравятся разные новые форматы. Эта дискуссия продолжается длительное время, много было авторов таких историй. Полтора года назад, когда голландская компания была привлечена к работе, ставилась цель больше играть. Помимо увеличивания интриги нужно больше зарабатывать. После этого произошло много событий, но сейчас можно говорить о том, что отчасти этот вопрос решился — изменение формата Кубка России через предложения, которые сформировала рабочая группа Романа Бабаева и Павла Пивоварова. Было много всяких вариантов, полтора года назад приняли решение. По факту почти 2,5 миллиарда пришло в индустрию через призовой фонд от букмекеров. Главное, что клубы РПЛ стали играть не 32 матча в среднем. Сейчас матчей значительно больше, минимум 36, причем без еврокубков. Отчасти задача была решена.

Я не вижу вариантов, чтобы в ближайший год формат был изменен. РПЛ сейчас — один из самых интересных чемпионатов. По итогам первой половины есть интрига. Это главное. Надеюсь, что и вторая часть сезона получится такой же. В любом случае РПЛ — самый посещаемый, самый смотрибельный, самый дорогой турнир.

Кроме того, я не чувствую сейчас тяги от клубов к изменению формата. Наверное, у меня не хватает аргументов. Плюс они говорят, что и так много играют, зарабатывают. Наверное, где-то работает консерватизм. На данный момент у клубов нет запроса поменять формат чемпионата. Мы внимательно смотрим за тем, что происходит у наших коллег. Как пример, в NBA сделали всесезонный турнир — 26 процентов роста аудитории! Лига чемпионов уже совсем скоро стартует в новом формате. Я вхожу во все рабочие группы, общаюсь с президентами клубов, с журналистами — если бы была тяга к изменению чемпионата, подхватил бы ее и пошел. Но ее сейчас нет. Ближайший сезон — 30 туров в классическом формате, а дальше посмотрим. Многое будет зависеть от того, где мы окажемся. Сейчас мы в подвешенной ситуации, поэтому можем играть и Кубок. Но однажды мы вернемся к международным матчам — и что делать с турнирами? С Суперкубком? С системой «весна-осень»?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О возможной реформе Суперкубка

— Сейчас активно обсуждается в рабочей группе проведение дополнительного турнира. В нем могут быть от 4 до 8 команд, турнир в формате плей-офф. Максим Львович [Митрофанов] (генеральный секретарь РФС. — Прим. «СЭ») комментировал, работа над этим вариантом ведется. К подобному предложению подтолкнул успешный опыт клубов, которые самостоятельно провели такие мероприятия, например, Братский кубок, отдельные матчи с представителями Медиалиги. Эти мероприятия были успешными, вы знаете, сколько клубы заработали с Братского кубка, с матчей с 2DROTS. Поэтому какой-то вариант в этом направлении возможен.

Есть предложение о реформе Суперкубка — может, Финал четырех. Может, Финал шести. Есть же вероятность, что мы вернемся в международные соревнования, поэтому закончить играть в ноябре и не играть в декабре не является оптимальным решением для всех клубов. Есть официальные игры в международных соревнованиях в декабре, а где-то даже в январе. Если наших клубы вновь станут участниками этих турниров, они должны к ним готовиться. На мой взгляд, таким турниром может стать Суперкубок. Это как раз вариант для того, чтобы не нужно было всем морозиться — остальные могли бы пойти в отпуск. Такую опцию можно рассмотреть.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

О матчах РПЛ в снегопад

— Есть ли смысл в переходе на систему «весна-осень»? Говорить об этом только после неудачных декабрьских игр недальновидно. На подобное решение влияет много факторов. Так или иначе, мы остаемся членами УЕФА. Чемпионаты Европы проводятся летом — да, в ближайшем мы не сыграем. Но ряд футболистов из РПЛ могут поехать, легионеров надо отпускать. Также один из федеральных каналов сможет показывать какой-то объем трансляций. И как тогда разводить телевизионные слоты с матчами РПЛ? Играть параллельно с Евро невозможно. Понятно, что проводить матчи в декабре некомфортно как клубам, так и болельщикам. Но дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас неактуальна.

Я уже извинился за матч «Балтика» — «Спартак». Абсолютно точно можно сказать, что это прокол лиги. Просто не было красных мячей там, где они должны были быть. По действующему регламенту клуб заявляет только один комплект формы за семь дней до матча, а о резервной там нет ни слова. Также по регламенту разметку на поле выбирает арбитр. Регламентирующие документы точно нуждаются в ревизии. Должна быть возможность обязать команды брать с собой второй комплект в условиях пониженной смотрибельности матча с точки зрения основного вещателя.

В матче ЦСКА — «Ростов» лига также была за перенос. На мой взгляд, было целесообразнее сыграть на следующий день. Привести поле в порядок, так как по прогнозу погоды снегопад заканчивался вечером. Сыграть на очищенном поле, хоть и не совсем в комфортных условиях. «Ростову» нужно было бы всего лишь продлить гостиницу на один день, плюс мы сохранили бы целостность календаря, а не уходили бы в зимнюю паузу с разным количеством матчей в турнирной таблице. Но наш регламент, который мы, видимо, недосмотрели, не позволяет перенести матч никому, кроме судьи. Причем судья может только приостановить матч после стартового свистка. Никто не мог прийти за час до встречи, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет». Ни судья, ни делегат, ни президент РФС, ни президент РПЛ. Есть четко прописанные форс-мажоры. Например, на стадионе отключен свет. Тогда можно было бы перенести на следующий день. А из-за погодных условий перенести игру лига не может. Судья может только приостановить матч. То есть, когда я общался с арбитром Шафеевым и сказал, что лига за перенос, потому что данное поле опасно для здоровья футболистов и картинка не соответствует требованиям РПЛ, судья должен был вывести команды на поле, дать стартовый свисток, и только после этого приостановить матч и перенести на завтра. Вот такой у нас регламент. Этот случай вскрыл проблему в нем. Нужно четко прописать, кто, как и на основании чего может перенести матч. Также мы должны думать о болельщиках, которые пришли на стадион и мерзнут. Нужно признать ошибку, что у нас дырявый регламент. Хотим исправить его в ближайшее время. Регламент позволяет расширить список форс-мажоров, при которых следует переносить матч.

О составлении календаря

— Если мы говорим про температуру, при которой матч переносится, то рекомендация про -15 градусов поступила от УЕФА. Мне кажется, что тут тоже надо подумать. В -15 градусов действительно очень холодно, играть опасно для здоровья футболистов. И болельщики, и футболисты в первую очередь подвергаются большому риску. На исполкоме РФС обсуждалась данная тема. Считаю, эту норму тоже можно пересмотреть.

До момента, когда я возглавил РПЛ, мне не приходилось заниматься составлением календаря. У меня это было в первый раз. Я пришел к экспертам, спросил, как это нужно делать. В итоге узнал, что у нас есть базовые принципы календаря. Их несколько. Например: нельзя больше трех матчей подряд проводить на выезде и три подряд — дома, нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА и так далее. Эти критерии придуманы много лет назад. Из-за этого получается, что для того, чтобы кто-то не сыграл четыре матча подряд дома, нужно играть в Воронеже в декабре.

У меня возникает вопрос: лучше условному «Зениту» или «Краснодару» провести четыре игры дома на стыке ноября и декабря, а «Оренбургу» четыре — на выезде или как? В итоге же все равно все проведут равное количество матчей и дома, и в гостях. Мы сами себя загнали этими принципами. Уверен, что их надо пересматривать. Буду разговаривать с клубами, будет кто-то играть 5 матчей на выезде, но при +15 в хороших условиях.

Есть еще ограничения клубов. У кого-то 18 концертов. Мы пытаемся учесть все интересы клубов как наших работодателей. Но потом сами клубы из-за этого страдают.

Что касается календаря, то до конца года нам еще нужно провести некоторые корректировки. Думаю, в начале 2024-го опубликуем календарь.

О возвращении пива на стадионы

— Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведет профильный комитет, мы с ним на связи. Понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

Претензия Минздрава — слишком много пьют, это [пиво на стадионах] стимулирует алкоголизм. Была дискуссия [в Госдуме], что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Мало кто себе купит пиво за 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают.

Английские фанаты с пивом на матче ЧМ-2018. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О судействе в РПЛ

— [Есть ли] конфликт с главой департамента судейства РФС? Чтобы был конфликт, нужно общаться. Хотя бы раз. Я с господином Мажичем не общался ни разу. Обещал не комментировать судейство, но первая часть сезона закончена, поэтому могу себе позволить.

Надо понимать, что судейство — прерогатива РФС. Я к коллегам из РФС отношусь с уважением: отдельное им спасибо за офсайдные линии. Мои резкие высказывания по судейству были для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. На мой взгляд, руководители судейского корпуса выбрали неправильную тактику работы: минимум публичных объяснений и контактов с клубами. Также было видно, что у той же ЭСК крен на защиту арбитров. И это не только мое мнение — коллеги с международным опытом со мной согласны.

Надо сказать, что после моих высказываний встречи с частью клубов состоялись. Работа ЭСК тоже изменилась. Да, мои слова были эмоциональные и резонансные, но привлечь внимание к работе судейского корпуса мне удалось. Оценивать саму работу судей не буду, но некоторые решения ЭСК до сих пор остаются для меня непонятными. То же решение не удалить Пиняева за фол на Клаудиньо. Для меня это очевидная красная карточка. Добавлю, что со мной согласились пять действующих европейских арбитров Лиги чемпионов. ЭСК же сказала, что это желтая. Но пусть работают — я больше всех заинтересован в том, чтобы скандалов было меньше. Есть еще одна вещь — тенденция к открытости. Мы видим, что ла лига, АПЛ идут к этому, публикуют переговоры судей после самых резонансных решений — тот же матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». У нас сейчас такого нет. Чем больше мы будем все засекречивать, тем больше возникнет вопросов. А хотелось бы слышать переговоры арбитров во время принятия ключевых решений. Когда Хачатурянц был главой ЭСК, я регулярно был на совещаниях, видел, как все происходит. Там люди спорили, обсуждали, принимали решения. Да, тоже случались ошибки, но было понимание, как работают люди. Как сейчас работает ЭСК? Мы не знаем. Собираются ли они? По телефону обсуждают? По почте им материалы присылают? Нам не нужно право голоса — просто станьте чуть прозрачнее.

Возвращаясь к Мажичу — я же не обиделся на него, что он не общается. Но ты приехал в страну, где есть устоявшаяся структура управления футболом, где есть работодатель, который платит тебе зарплату, который решает финансовые вопросы. Почему нельзя прийти на общее собрание клубов и сказать: «Меня зовут Милорад Мажич, я теперь руковожу судьями. У меня такая позиция, что я не буду с вами общаться — у меня такой подход. Я к вам отношусь с уважением, но у меня такая позиция — я закрытый». Я бы сказал: «Странно, но ладно». Это позиция.

Обсуждали это с Александром Дюковым. Президент РФС остро реагирует на громкие заявления, как и я сам. Он предлагал организовать нам встречу. Но до моих слов никаких встреч [с клубами] не было, сейчас они состоялись. Поэтому после предложения Дюкова я сказал, что в моей личной встрече с Мажичем смысла не вижу, потому что не хочу раскачивать лодку. А играть на публику, что мы где-то появились, — зачем?

Что касается иностранных арбитров в РПЛ: лиге нужен качественный арбитраж. Я не знаю, сколько сейчас боевых единиц у департамента — кто-то не в форме, кто-то травмирован. Если клубы решили, что у иностранцев будет право судить здесь, значит, будут судить. Но мне важнее, что наши судьи получили возможность не только вариться в собственном соку, но и куда-то выезжать.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

О продаже телеправ на показ РПЛ

— Сейчас все чуть оживились, движение пошло. Да, цифры, которые предлагают дружественные страны, не сильно радуют. Но год назад был просто ноль, никакого интереса. От дна мы оттолкнулись, какие-то сделки возможны. Это и страны, откуда в РПЛ много игроков приезжают, и богатые страны с Востока. Кто-то предлагает за сезон от 50 тысяч долларов до 100 тысяч. Это лучше, чем ноль, плюс присутствие на какой-то территории. Но есть вещи важнее суммы контракта: позиционирование, хайлайты, какие это платформы, если, например, говорить про Китай.

Наше позиционирование? Есть желание, чтобы нас показывали везде. Те же китайцы очень любят футбол — они смотрят все, а не только АПЛ. Думаю, что китайские футболисты могут появиться в РПЛ. Предложение о покупке прав есть, мы его пока не принимаем, потому что это должно быть долгосрочное сотрудничество. Сейчас китайцы нас уговаривают. Мы им говорим, что, во-первых, денег мало. А во-вторых, нам важно, как они будут нас дистрибутировать. Сейчас РПЛ показывают только на ближайших к нам территориях, однако постепенно интерес из недружественных стран снова появляется. Для понимания — мы же делаем сейчас статистику с «Яндексом» и «РусСтат», а недавно на нас вышли итальянцы — хотят тоже предложить что-то со статистикой. Или, например, мячи — у нас есть варианты Nike или Demix, но недавно проявил интерес к сотрудничеству один европейский производитель.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

О зимнем Кубке РПЛ

— Как формировался список участников? Сначала мы узнали позиции всех клубов, кто готов принять участие, кто и где проводит сборы. Затем принимали решение по формату. Было два варианта — четыре или восемь команд. Решили остановиться на первом. Также была идея сделать турнир международным с оптимальным составом — два российских клуба и два иностранных. Посчитали, что от РПЛ «Ростов» и «Спартак» будут идеальным вариантом. Оставшиеся два участника в нашей ситуации — топ. «Кайрат», который хорошо сыграл с «Зенитом»: это бренд из дружественной страны с большой армией поклонников и историей, что поможет развитию лиги на этой территории. А также чемпион ОАЭ, возглавляемый хорошо нам известным Марко Николичем.

О возможном участии клубов РПЛ в Суперлиге

— С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаемся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы. Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе. Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом.

О возможном участии белорусских клубов в чемпионате России

— Это очень удивило и сами клубы, и белорусскую федерацию футбола. Уже говорил, что мы уважаем наших белорусских коллег, готовы рассмотреть предложения, но пока их не было.