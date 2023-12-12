Президент «Урала» не видит смысла возвращаться к системе «весна-осень»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что он был против перехода на систему «осень-весна». Также руководитель клуба отметил, как избежать проблем с проведением матчей в холодные месяцы.

— Так не пора ли вернуться на прежние рельсы?

— В этом нет теперь смысла. Такая у нас страна, такой климат. Да, несколько матчей провели в не самых комфортных условиях. Но зачем снова шарахаться-то и возвращаться? Из-за двух игр в сезоне?

Хотя, конечно, после перехода на «осень-весну» наши клубы ничего не выиграли в еврокубках, а до этого вообще-то ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА.

Но раз мы перешли на новый формат проведения чемпионата, обратного пути, наверное, нет. Мы в системе УЕФА, ФИФА, должны составлять календарь в соответствии с международными окнами. У нас легионеры уезжают в сборные. В итоге мы берем паузы. Где-то шесть недель все равно вылетает. Никуда от этого не деться.

При системе «весна-осень» мы иногда играли до середины или даже до конца ноября. А у нас порой 28 ноября идет дождь, а 30-го — уже минус 15. Такая вот аномалия. Ну как ты тут угадаешь? Погода есть погода.

— Так что же делать в декабре?

— Ставить эти матчи на южные города. Можно играть в Грозном, в Ростове, в Краснодаре, в Сочи. Еще в Питере под крышей. Вот уже пять пар. Да и не всегда у нас в декабре лютые морозы.

На систему «осень-весна» российский футбол перешел в сезоне-2011/2012. Тогда команды в РПЛ провели 44 тура.

В марте 2023 года Григорий Иванов отметил, что не видит разницы между системами «весна-осень» и «осень-весна» из-за матчей в марте и декабре.