Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Президент «Урала» не видит смысла возвращаться к системе «весна-осень»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что он был против перехода на систему «осень-весна». Также руководитель клуба отметил, как избежать проблем с проведением матчей в холодные месяцы.

— Так не пора ли вернуться на прежние рельсы?

— В этом нет теперь смысла. Такая у нас страна, такой климат. Да, несколько матчей провели в не самых комфортных условиях. Но зачем снова шарахаться-то и возвращаться? Из-за двух игр в сезоне?

Хотя, конечно, после перехода на «осень-весну» наши клубы ничего не выиграли в еврокубках, а до этого вообще-то ЦСКА и «Зенит» брали Кубок УЕФА.

Но раз мы перешли на новый формат проведения чемпионата, обратного пути, наверное, нет. Мы в системе УЕФА, ФИФА, должны составлять календарь в соответствии с международными окнами. У нас легионеры уезжают в сборные. В итоге мы берем паузы. Где-то шесть недель все равно вылетает. Никуда от этого не деться.

При системе «весна-осень» мы иногда играли до середины или даже до конца ноября. А у нас порой 28 ноября идет дождь, а 30-го — уже минус 15. Такая вот аномалия. Ну как ты тут угадаешь? Погода есть погода.

— Так что же делать в декабре?

— Ставить эти матчи на южные города. Можно играть в Грозном, в Ростове, в Краснодаре, в Сочи. Еще в Питере под крышей. Вот уже пять пар. Да и не всегда у нас в декабре лютые морозы.

На систему «осень-весна» российский футбол перешел в сезоне-2011/2012. Тогда команды в РПЛ провели 44 тура.

В марте 2023 года Григорий Иванов отметил, что не видит разницы между системами «весна-осень» и «осень-весна» из-за матчей в марте и декабре.

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
5
Обсудить
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: Российский футбол: «осень-весна» или «весна-осень»?
Полузащитник «Динамо» Макаров считает возможным переход РПЛ на систему «весна-осень»
Гафин заявил, что система «осень-весна» является оптимальной
Геркус назвал два плюса в системе «осень-весна»
«Когда строили арены к ЧМ-2018, почему никто не подумал о стадионах с крышами?» Геркус — о матчах РПЛ в декабре и системе «осень-весна»
«Какой дебил принимал решение?» Должна ли Россия и дальше играть по схеме «осень-весна»? Колонка Казакова
В «Ростове» заявили, что не видят преимуществ перехода РПЛ на систему «осень-весна»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Спартаке» ответили на вопрос об участии Промеса в тренировочных сборах в ОАЭ
Президент «Урала»: «Критика Мажича? А почему мы все время кланяемся иностранцам?
Защитник «Зенита» Чистяков избежал серьезного повреждения
Президент «Урала»: «Мы хотели арендовать Марадишвили, «Локомотив» отказал»
Президент «Урала» Иванов: «Гончаренко точно продолжит тренировать нашу команду»
«Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Президент «Урала»: «Мы хотели арендовать Марадишвили, «Локомотив» отказал»

Защитник «Зенита» Чистяков избежал серьезного повреждения