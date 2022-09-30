Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное обращение «Краснодара» в правоохранительные органы по итогам матча РПЛ с ЦСКА (1:4).

— «Краснодар» делал заявление, что готовы обратиться в органы.

— Они обращались в ЭСК, мы дали разъяснение. Правоохранительные органы? Я не работаю в «Краснодаре», я не знаю.

— Как вы отнеслись к этому?

— Я высказался, попросил относиться к этому более взвешенно. Вы можете знать, что я юрист. Когда ты подаешь заявление в правоохранительные органы, должны соблюдаться определенные параметры. Должны быть очень веские основания и доказательства. Если у этого есть цель оказать давление на нас — так работать не будет. Хотите обращаться — это ваше право, которое дано вам Конституцией. Мы призываем работать корпоративно. Такое количество рассмотрения жалоб и их обсуждения в Европе нет нигде. Я не знаю, как развеять отдельные подозрения. Мы публикуем ВАР, все разъясняем. Я не видел эти заявления в правоохранительные органы. Возможно, после длительного общения «Краснодар» пришел к выводу, что смысла обращения нет. ЭСК в окончательных решениях поддержала Сергея Иванова. Я не вижу оснований для обращения в органы.