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Сегодня, 00:10

Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное обращение «Краснодара» в правоохранительные органы по итогам матча РПЛ с ЦСКА (1:4).

— «Краснодар» делал заявление, что готовы обратиться в органы.

— Они обращались в ЭСК, мы дали разъяснение. Правоохранительные органы? Я не работаю в «Краснодаре», я не знаю.

— Как вы отнеслись к этому?

— Я высказался, попросил относиться к этому более взвешенно. Вы можете знать, что я юрист. Когда ты подаешь заявление в правоохранительные органы, должны соблюдаться определенные параметры. Должны быть очень веские основания и доказательства. Если у этого есть цель оказать давление на нас — так работать не будет. Хотите обращаться — это ваше право, которое дано вам Конституцией. Мы призываем работать корпоративно. Такое количество рассмотрения жалоб и их обсуждения в Европе нет нигде. Я не знаю, как развеять отдельные подозрения. Мы публикуем ВАР, все разъясняем. Я не видел эти заявления в правоохранительные органы. Возможно, после длительного общения «Краснодар» пришел к выводу, что смысла обращения нет. ЭСК в окончательных решениях поддержала Сергея Иванова. Я не вижу оснований для обращения в органы.

10&nbsp;сентября. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. 45+7-я минута. Федор Чалов делает счет 2:0. «Возможно, привлечем для расследования правоохранительные органы». «Краснодар» в ярости из-за судейства

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ФК Краснодар
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Павел Каманцев
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