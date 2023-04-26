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Сегодня, 14:42

Каманцев считает, что отставка гендиректора «Крыльев Советов» Андреева не состоится

Алина Савинова
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на заявление гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева, который объявил об отставке из-за необъективного судейства в чемпионате России.

«Я думаю, что она не состоится. Рассматриваю это как перформанс», — приводит «РБ Спорт» слова Каманцева.

Также он ответил на вопрос, как относится к намекам на кумовство.

«Я не понимаю таких разговоров. Руководитель РПЛ никак не влияет на судей. Я не понимаю, как он может оказывать влияние. Но я могу сказать, что у нас все предыдущие вот эти истории с подачей документов в правоохранительные органы ни к чему не привели. Мы рассматривали все случаи, проводили проверки. Нас нельзя обвинить в том, что мы предвзяты. Просто мы сейчас решили действовать предельно тихо, чтобы не оказывать негативного влияния на судей. Мы всегда можем провести проверку и финансового состояния судей», — добавил глава судейского комитета РФС.

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов» из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России. Андреев занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года. После 24 туров РПЛ самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-kamantsev-ne-dumayu-chto-otstavka-gendirektora-kry-l-ev-sovetov-sostoitsya/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Павел Каманцев
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