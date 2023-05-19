Камоцци надеется на победу «Спартака» в матче с ЦСКА

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Надеюсь, «Спартак» сможет прервать неудачную серию и наконец победить. В любом случае этот сезон пойдет на пользу молодой команде, и в следующем году футболисты будут сильнее», — сказал Камоцци «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.