Камоцци назвал позицию, которую надо усилить «Спартаку»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал позицию, которую красно-белые должны усилить в зимнее трансферное окно.

«После неудачи Николсона, я думаю, команде нужен динамичный игрок, который присоединится к Соболеву и Промесу. Быстрый атакующий футболист, способный общаться с двумя другими нападающими», — приводит Betonmobile слова Камоцци.

«Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первой части чемпионата красно-белые забили 27 голов.