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РПЛ

Сегодня, 16:45

Камоцци назвал позицию, которую надо усилить «Спартаку»

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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал позицию, которую красно-белые должны усилить в зимнее трансферное окно.

«После неудачи Николсона, я думаю, команде нужен динамичный игрок, который присоединится к Соболеву и Промесу. Быстрый атакующий футболист, способный общаться с двумя другими нападающими», — приводит Betonmobile слова Камоцци.

«Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первой части чемпионата красно-белые забили 27 голов.

Роналдо Сезар дос Сантос, Дмитрий Чистяков и&nbsp;Никита Салтыков. Трансферы РПЛ: Миранчук хочет в «Бешикташ», «Сочи» взял Чистякова, а кого купит «Спартак»?

Источник: betonmobile.ru
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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