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Сегодня, 22:45

Камоцци считает, что «Краснодар» сможет побороться за золото РПЛ с «Зенитом» в этом сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна и итальянский агент, порассуждал о развитии чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Не могу предсказать кто победит в РПЛ в этом сезоне. Конечно, «Краснодар» сможет побороться с «Зенитом» за золото. На данный момент это самые стабильные команды в лиге. А победит уже сильнейший», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками в 16 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-krasnodar-smozhet-poborotsya-za-zoloto-rpl-s-zenitom-v-etom-sezone-309656/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Франко Камоцци
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