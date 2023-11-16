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Сегодня, 19:55

Камоцци считает Соболева лучшим российским нападающим

Алина Савинова
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Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева в текущем сезоне.

«Сейчас Саша не в форме, но для меня он — лучший российский нападающий. Надеюсь, он скоро вернется на поле, и вновь будет показывать отличную игру. Думаю, время в сборной он проведет с пользой. Ему нужно забить и вновь обрести уверенность», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 14 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что форварду надо прибавлять во всем.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-sobolev-luchshij-rossijskij-napadayushhij-dlya-menya/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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