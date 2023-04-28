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Сегодня, 16:11

Камоцци заявил, что молодые россияне деградируют в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна согласился с тем, что некоторые молодые российские футболисты красно-белых не развиваются в последнее время.

«Да, действительно некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Раньше это были Рассказов и Максименко, сейчас — Игнатов, Денисов и Пруцев. Все должны понимать нынешнюю ситуацию. Думаю, для молодых россиян из «Спартака» основная причина такого спада — отсутствие мотивации. Футболисты не играют никаких международных матчей и, возможно, их не могут купить иностранные клубы. Так что это действительно сложная ситуация для молодых игроков», — приводит слова Камоцци Sport24.

В рамках 25-го тура РПЛ «Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-28-kamotstsi-molodyye-rossiyane-degradiruyut-v-spartake-seychas-eto-ignatov-denisov-i-prutsev
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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