Камоцци заявил, что молодые россияне деградируют в «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна согласился с тем, что некоторые молодые российские футболисты красно-белых не развиваются в последнее время.

«Да, действительно некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Раньше это были Рассказов и Максименко, сейчас — Игнатов, Денисов и Пруцев. Все должны понимать нынешнюю ситуацию. Думаю, для молодых россиян из «Спартака» основная причина такого спада — отсутствие мотивации. Футболисты не играют никаких международных матчей и, возможно, их не могут купить иностранные клубы. Так что это действительно сложная ситуация для молодых игроков», — приводит слова Камоцци Sport24.

В рамках 25-го тура РПЛ «Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.