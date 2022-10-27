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Сегодня, 19:18

Канчельскис — об отказе Зобнина от сборной России: «Если не хочет, тогда вообще надо заканчивать»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду из-за проблем со здоровьем.

«Какое здоровье? С ума посходили что ли? Уже не хотят в сборную приезжать. Если не хочет, тогда вообще надо заканчивать, и не вызвать его больше никогда в жизни. Что это за отношение к нашей сборной? Странные люди, я не могу этого понять. Можно его больше не вызывать. Зобнин — великий футболист что-ли? Я думаю, что и без него обойдется сборная», — приводит слова Канчельскиса «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне Зобнин провел 14 матчей за красно-белых в РПЛ, в которых отличился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/esli-ne-khochet-togda-voobshche-nado-zakanchivat-kanchelskis-otreagiroval-na-otkaz-zobnina-ot-sborno
Андрей Канчельскис
Роман Зобнин
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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