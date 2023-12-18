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РПЛ

Сегодня, 18:32

Канчельскис считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на лидерство «Краснодара»

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о фаворитах РПЛ в этом сезоне.

«За чемпионатом интереснее наблюдать, когда явный лидер немного сдает, становится менее стабильным. Но «Зенит» в любом случае остается фаворитом РПЛ, «Краснодар» во второй части сезона сдаст позиции, мне кажется», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров — «Динамо» (32 очка).

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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